İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (16-22 Ekim)

16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayıları açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 16-22 Ekim'de her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.



Bu sayılar bir önceki hafta (9-15 Ekim) İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 olarak kayda geçmişti.



Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin, Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye ve Kırşehir olduğunu belirtti.

Vaka yoğunluğunun en düşük olduğu iller ise Şırnak, Siirt ve Van.