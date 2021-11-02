İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (16-22 Ekim)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye ve Kırşehir.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 02.11.2021 - 15:57

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (16-22 Ekim)

İlişkili Haberler

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (9-15 Ekim 2021 Türkiye insidans haritası)

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (9-15 Ekim 2021 Türkiye insidans haritası)

1 Kasım 2021 corona virüs tablosu: 217 can kaybı, 28 bin 678 yeni vaka

1 Kasım 2021 corona virüs tablosu: 217 can kaybı, 28 bin 678 yeni vaka

16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayıları açıklandı.

Sağlık Bakanı 'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı haritasında yer alan verilere göre, 16-22 Ekim'de her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (9-15 Ekim) İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 olarak kayda geçmişti.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin, Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye ve Kırşehir olduğunu belirtti.

Vaka yoğunluğunun en düşük olduğu iller ise Şırnak, Siirt ve Van.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...