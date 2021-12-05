İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (20-26 Kasım 2021)

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım'da illere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Haberler 05.12.2021 - 16:23

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (20-26 Kasım 2021)

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım'da illere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Haftalık verilere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu.

20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne.

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