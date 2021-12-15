İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (27 Kasım-3 Aralık)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı.



Haritaya göre; İstanbul'da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise; Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane.