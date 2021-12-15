İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (27 Kasım-3 Aralık)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım-3 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu. Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il ise; Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 15.12.2021 - 10:38

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (27 Kasım-3 Aralık)

Sağlık Bakanı , Twitter hesabından 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı.

Haritaya göre; İstanbul'da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise; Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane.

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