İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (29 Ocak - 4 Şubat 2022 Türkiye insidans haritası)

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak - 4 Şubat haftalık vaka haritasını paylaştı. Buna göre 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 889'dan 894'e yükseldi.

Haberler 14.02.2022 - 10:33 | Son Güncelleme : 14.02.2022 - 10:39

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (29 Ocak - 4 Şubat 2022 Türkiye insidans haritası)

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Sağlık Bakanlığının 29 Ocak-4 Şubat verilerine göre, her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, her 100 bin kişideki vaka sayısı 29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.

Covid-19 vaka sayısı 22-28 Ocak'ta İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 olarak açıklanmıştı.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana olduğunu bildirdi.

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