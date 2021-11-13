İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (30 Ekim-5 Kasım)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim-5 Kasım arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 oldu. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle: Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 13.11.2021 - 18:28

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (30 Ekim-5 Kasım)

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Sağlık Bakanlığı, haftalık Covid-19 vaka yoğunluğu haritasını açıkladı.

VAKA YOĞUNLUĞU EN YÜKSEK İL KARABÜK

30 Ekim-5 Kasım arasında da vaka yoğunluğunda bir önceki haftada olduğu gibi Karabük ilk sırada.

Karabük'te her 100 bin kişiden 536'sı corona virüs hastası. Karabük'ü 499,55 ile Yalova ile 487,92 ile Ordu takip ediyor.

30 Ekim-5 Kasım haftasının haritasında, Karabük'ü 499,55 ile Yalova ile 487,92 ile Ordu takip ediyor.

İSTANBUL'DA VAKA YOĞUNLUĞU ARTTI

Vaka yoğunluğu, bir önceki haftaya göre İstanbul'da 293'ten 307,40'a, İzmir'de 64'ten 69'a yükselirken, Ankara 287 ile aynı kaldı.

Haritada vaka yoğunluğu en düşük olan il ise 11,34 ile Şırnak.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir haftada vaka yoğunluğu en fazla artan illeri de paylaştı.

Buna göre, Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne ve Giresun bir haftada vaka yoğunluğu en çok artan ilk 10 il.

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