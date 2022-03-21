İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (5-11 Mart)

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11 Mart haftasında 100 binde Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 340,61, Ankara'da 541,56 ve İzmir'de 324,82 oldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Covid-19 vaka sayısı 19-25 Şubat haftasında İstanbul'da 646,49, Ankara'da 1275,52, İzmir'de ise 662,39 olarak açıklanmıştı.