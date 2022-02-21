İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (5-11 Şubat)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Şubat haftalık vaka haritasını paylaştı. Buna göre 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu. En çok vaka artışı olan iller Amasya, Osmaniye, Karaman oldu.

Haberler - ntv.com.tr 21.02.2022 - 13:30

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (5-11 Şubat)

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu.

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Covid-19 vaka sayısı 29 Ocak-4 Şubat haftasında İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 olarak açıklanmıştı.

EN ÇOK VAKA ARTIŞI OLAN İLLER

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun olduğunu bildirdi.

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