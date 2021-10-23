İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (9-15 Ekim 2021 Türkiye insidans haritası)

9-15 Ekim tarihleri arasında Türkiye'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayıları açıklandı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye haritasıyla birlikte verilere yer verdi:

9-15 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/pX3zgqwk9e — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 23, 2021

İstanbul'da her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292, Ankara'da 374, İzmir'de ise 47, 9 oldu.

Zonguldak 702, Kastamonu 737 ve Karabük 544 vaka sayısıyla corona virüsün en çok görüldüğü iller olarak kayıt altına alındı.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise; Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, ve Erzincan oldu.