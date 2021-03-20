İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı (13-19 Mart)

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün." mesajını paylaşarak haftalık vaka sayılarını açıkladı.

Haftalık vaka yoğunluğu haritasına göre;

Haftalık Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu.



Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.



Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Covid-19 vakası görülen iller oldu.



