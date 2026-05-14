İmam hatip ortaokulundaki okuma listesine inceleme: Müdür açığa alındı

İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir imam hatip ortaokulunda hazırlandığı ileri sürülen kitap okuma listesine ilişkin idari soruşturma başlatıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya hesaplarından Pendik'te bulunan bir okulda hazırlandığı ileri sürülen kitap okuma listesi hakkında çeşitli iddialar paylaşıldığı belirtildi.

"SÖZ KONUSU KİTAPLAR MİLLİ EĞİTİM'İN LİSTESİNDE YOK"

Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan kitap listelerinde söz konusu paylaşımlarda adı geçen kitapların bulunmadığını bildirdi.

Konuyla ilgili olarak görüşülen okul müdürünün söz konusu okuma listesindeki imzanın kendisine ait olmadığını söylediği belirtildi.

Açıklamada olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtilerek, okul müdürünün açığa alındığı kaydedildi.

LİSTEDE HANGİ KİTAPLAR VARDI?

Sosyal medyada paylaşılan görsellerde söz konusu listede Victor Hugo'nun Sefiller, Martin Heidegger'in Metafizik Nedir, Zekeriya Beyaz'ın İslam ve Giyim Kuşam gibi kitapları yer alıyordu.

Okul müdürü tarafından hazırlandığı ileri sürülen görselde, “Okuma kültürünüzü geliştirmek ve ufkunuzu açmak amacıyla hazırlanan bu liste takip edilecek ve fırsat buldukça tahlil edilecektir.” notu da bulunuyor.