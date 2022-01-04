İmam, müezzin, vaiz maaşı ne kadar oldu? (İmam zamlı maaşları belli oldu)

Açıklanan enflasyon rakamlarından sonra imam, müezzin ve vaizlerin zamlı maaşları belli oldu. Yeni vaiz, imam ve müezzin maaşları 2022 ocak ayından itibaren zamlarla birlikte maaşlara yansıyacak. Peki imam, müezzin, vaiz maaşı ne kadar oldu?

Haberler - ntv.com.tr 04.01.2022 - 16:17 | Son Güncelleme : 04.01.2022 - 17:59

İmam, müezzin, vaiz maaşı ne kadar oldu? (İmam zamlı maaşları belli oldu)

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Aralık enflasyon oranlarıyla birlikte milyonlarca memurun alacağı zammın oranları da belli oldu.

İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ocak'ta açıkladığı enflasyon rakamlarına göre, yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Memurlarımızın maaşlarında toplamda yüzde 28 oranında artış yapıldı. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkardık" ifadeleriyle ek zammı duyurdu.

Yüzde 2,5 ek zam, maaşlara direk yansıyacak.

2022 İMAM, VAİZ VE MÜEZZİN MAAŞLARI 

2022 yılında geçerli olacak minimum imam, müezzin ve vaiz maaşları şöyle oldu:

İmam/hatip maaşı 4.762 liradan 6 bin 214,41 liraya yükseldi.

Müezzin maaşı 4.762 liradan 6 bin 214,41 liraya yükseldi

Vaiz maaşı 5.016 liradan 6 bin 545.88 liraya yükseldi.

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