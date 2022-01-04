İmam, müezzin, vaiz maaşı ne kadar oldu? (İmam zamlı maaşları belli oldu)

Aralık enflasyon oranlarıyla birlikte milyonlarca memurun alacağı zammın oranları da belli oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ocak'ta açıkladığı enflasyon rakamlarına göre, yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Memurlarımızın maaşlarında toplamda yüzde 28 oranında artış yapıldı. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkardık" ifadeleriyle ek zammı duyurdu.



Yüzde 2,5 ek zam, maaşlara direk yansıyacak.

2022 İMAM, VAİZ VE MÜEZZİN MAAŞLARI



2022 yılında geçerli olacak minimum imam, müezzin ve vaiz maaşları şöyle oldu:



İmam/hatip maaşı 4.762 liradan 6 bin 214,41 liraya yükseldi.



Müezzin maaşı 4.762 liradan 6 bin 214,41 liraya yükseldi



Vaiz maaşı 5.016 liradan 6 bin 545.88 liraya yükseldi.