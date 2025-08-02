"İmam ve iki kızına cami önünde dayak" iddiası

Isparta'nın merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde imam İsa Göktaş, gazetecilere, Kur'an kursu için camiye gelen çocukların bahçede oynadığı sırada yaşlı bir çiftin sesten rahatsız olduğunu söyledi.

Yaşlı kadının sopa ile bir çocuğa müdahalede bulunduğunu öne süren Göktaş, bu durum üzerine çifti uyardığını dile getirdi.

"10 KİŞİLİK GRUP BİZE SALDIRDI"

Yaşlı çiftin kendisine de hakarette bulunduğunu savunan Göktaş, "Yaşanan gerilimin ardından olayın büyümemesi için köy muhtarına bilgi verdim. Akşam namazının ardından 2 kızım ve komşumun çocuğuyla camiden çıktığım sırada yolumuz kesildi. Yaşlı çift, çocukları ve köylülerden oluşan yaklaşık 10 kişilik grup bize saldırdı." dedi.

Göktaş, yaşanan arbedede kızlarının da dövüldüğünü anlatarak, can güvenliği tehlikeye girdiği için köyden jandarma eşliğinde ayrıldığını, hukuki sürecin takipçisi olacağını dile getirdi.