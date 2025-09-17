İmamı ayı zannederek tüfekle vurdu

Bolu'nun Mengen ilçesi İlyaslar köyünde dün gece saat 22.00 sıralarında iddiaya göre, köy camisinde yatsı namazını kıldıran imam Mehmet Yıldızhan, namaz sonrası evine dönerken arı kovanlarının bulunduğu evinin önünde bekleyen Fuat Özdoğan'ın tüfeğinden çıkan saçmalarla vuruldu.

Ağır yaralanan Yıldızhan'a ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan imamın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

AYI ZANNETTİĞİ İDDİASI

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Fuat Özdoğan'ın ifadesinde, kovanlarına sık sık ayıların geldiğini gece karanlığında çıtırtıları ayı zannederek ateş ettiğini ve imamı yanlışlıkla vurduğunu iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.