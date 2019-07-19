Mersin'in Tarsus ilçesi Kadelli Mahallesi'ndeki camide meydana gelen olayda, iddiaya göre çocuklara Kur'an öğreten imam Gazi G., yaramazlık yaptığı gerekçesi ile öğrencisi erkek çocuğu S.C.K.'yı (8) dövdü. Aldığı darbeler sonucu bayılan çocuk, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunmadığı belirlenen küçük çocuk ilk müdahalenin ardından taburcu edildi. Küçük çocuğun tedavisine evde devam edilirken Gazi G. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İmamın dövdüğü iddia edilen çocuk hastanelik oldu
ntv.com.tr, DHATürkiye
Mersin'in Tarsus ilçesinde imam tarafından dövüldüğü ileri sürülen 8 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuk evde tedavi görürken, imam gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesi Kadelli Mahallesi'ndeki camide meydana gelen olayda, iddiaya göre çocuklara Kur'an öğreten imam Gazi G., yaramazlık yaptığı gerekçesi ile öğrencisi erkek çocuğu S.C.K.'yı (8) dövdü. Aldığı darbeler sonucu bayılan çocuk, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.