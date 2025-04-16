İmamın şüpheli ölümü: Lojmanda bulundu

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde Yenicami Mahallesi Camii'nde görev yapan 53 yaşındaki İdris Birinci'den uzun süre haber alınamaması üzerine yakınları polis ekiplerine bilgi verdi.

İhbar üzerine lojmana gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede Birinci'nin cansız bedenini buldu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE NETLEŞECEK

Evli ve iki çocuk babası Birinci'nin cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netleşecek.

Öte yandan Birinci'nin eşi ve çocuklarının olay sırasında Dernekpazarı ilçesi Güney mahallesindeki annesinin yanında olduğu öğrenildi.