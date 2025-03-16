İmamoğlu: 23 Mart'ta en büyük demokrasi şöleni yaşanacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim öncesinde Trabzon'da partililerle buluştu.



İmamoğlu, milletin çözüme ihtiyacı olduğunu, kendilerinin de "çözüm var" dediklerini aktararak, "Biz güçlü kadroyla ülkemizin her sorununa detaylı çözümler üretiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aziz milletimizin sorunlarına çözümleri var. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi genç, dinamik ve yenilikçi kadrolarıyla ayakta." dedi.



İktidar olacaklarına inandıklarını belirten İmamoğlu, "Nasıl dün olduysa yarın da Cumhuriyet Halk Partisi tarihinden aldığı güçle yine yol gösterici olacak, milleti birleştirecek, millet için çalışacak. Bizim yolumuz bellidir, Cumhuriyet Halk Partisi kayıtsız şartsız millete inanmanın, millete güvenmenin partisidir. Bizim siyasetimizin temel ilkesi, önderimiz Atatürk'ün hayata geçirdiği egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir ilkesidir." diye konuştu.



İmamoğlu milletin iradesinin her şeyin üstünde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"İşte bu yüzden 23 Mart'ta tam da Cumhuriyetin özünde, demokrasinin ruhunda olduğu gibi seçilmişlerin değil, seçenlerin dediği olacak. Gelecek hafta pazar günü dünyanın bu tarafındaki en büyük demokrasi şöleni bu topraklarda yaşanacak. 23 Mart'ta herkes bizi izleyecek, demokrasi aşığı vatandaşlarımız da izleyecek. Ben bütün milletimi seviyorum, partililerimi de seviyorum, kimse birbirine nispet yapmayacak. Bu milli bir seferberlik süreci. Umudunu bize bağlamış milyonlara topyekun biz cesaret vereceğiz. Kimseden korkmadığımızı, korkmayacağımızı göstereceğiz."