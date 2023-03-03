İmamoğlu: Adayım genel başkandır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de katıldığı programda, 6'lı masanın adayına ilişkin soruyu yanıtladı.

Toplantıyı basından ve sosyal medyadan takip ettiğini dile getiren İmamoğlu, "Genel Başkanımızın, sayın Akşener'in durumları ile ilgili süreçleri basından takip ettim." dedi.

6'lı masanın adayına ilişkin soruya da yanıt veren İmamoğlu, "Her CHP'linin adayı Genel Başkandır. Benim de adayım Genel Başkan'dır." dedi.

"KAÇ KİŞİ İNANIYORDU?

İmamoğlu, 6'lı masanın kararının önemli olduğunu vurgulayarak "Bu masa ayrılık masası değil, parçalanma masası değil. Bu masada hepimiz ant içtik. 6'lı Masadan bir eksilmemeli, iki eksilmemeli. Burada birinin gönlü kırılıyorsa onu tamir edeceğiz. Biri kaygı duyuyorsa onu gidereceğiz. Kaç kişi inanıyordu İmamoğlu'nun İstanbul'da seçimi kazanacağına? Ben mücadele verme biçimini iyi bilen bir insanım." ifadelerini kullandı.

6 MART'TA AÇIKLANACAK

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Toplantı sürerken yapılan ortak açıklamada, parti genel başkanlarının, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda nihai kararlarını açıklamak üzere 6 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te Saadet Partisi'nde yeniden bir araya geleceği bildirildi.

Kılıçdaroğlu, toplantıdan ayrılırken bazı gazetecilerin "Adaylığınız hayırlı olsun." şeklindeki sözlerini yanıtsız bıraktı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise "Aday kim?" sorusuna, "6 Mart'ta görüşmek üzere." karşılığını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise dün akşam saat 22.30'da milletvekilleri, Divan Başkanlığı üyeleri ve başdanışmanları biraraya geldi.