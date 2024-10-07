İmamoğlu, Bakan Şimşek ile görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü. Görüşmede, belediyelerin öncelikli finansal sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

İmamoğlu, Bakan Şimşek ile görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelre yer verdi: 

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’i ziyaret ederek, başta metro projelerimizin finansal süreci olmak üzere bakanlıkla ilgili konuları ve Belediyeler Birliği olarak belediyelerin öncelikli finansal sorunları ve çözüm önerilerini görüştük. Bu verimli görüşme için Sayın Bakan’a teşekkür eder, başarılar dilerim" 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Kağıthane'de maganda dehşeti: Demir sopa ve çekiçlerle araca saldırdılar

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...