Ekrem İmamoğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın mezarını ziyaret etti.



“Manevi huzurunda dua ettik. Allah rahmet eylesin” diyen İmamoğlu, çocukken Turgut Özal’la karşılaştığını da söyledi.

Ekrem İmamoğlu, “Babam rahmetli Özal’la siyaset yaptı. Trabzon sahilinde konvoyunun önünde durdum. Aşağıya indi, karşı karşıya geldik. Bir karşılaşmamız oldu. Herhalde 1984 yılıydı” dedi.



İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Turgut Özal siyasetin paradigmaları değiştirerek, farklı bir boyut kattı. Özal’ın, Menderes’in temsilciyiz diyorlar, kabul etmiyorum. Böyle bir ruh yok. Biz doğrularla yol yürümesi gereken insanlarız. Geçmişteki yanlışlarla değil, doğrularla bu ülkeye yön vermek zorundayız. Bazı vesayetler üzerinden, baskı altına alarak kurullara karar verdirerek yön verme çabası var. Millete yüzünü dönmeyip bir odada bavulların içinden tavşan çıkarıp ne yaparız anlayışıyla milletin iradesini baskı altına alma mücadelesini görüyoruz. Bir an önce sürecin netleşmesini istiyoruz. Geçmişten ders çıkarıp gelecekte daha düzgün demokrasi ortamı yaratmayı hedef haline getirmeliyiz.”

Maltepe’de sayımın sona ermesiyle ilgili değerlendirmede bulunan İmamoğlu, “Maltepe birleştirme tutanakları tutuldu, buraya gelirken yazılmak üzereydi. Sürecin yasal işleyişi belli. İstanbul birleştirme tutanağı netleştirilecek. Netleştiği an mazbatın anlamı kalmıyor. Özgür Bey’in güzel bir ifadesi vardı; nikah kıyıldı, mazbata defteri. Tutanak tutulduğu anda biz görevimizi almış durumdayız. Yasa böyle, kanun böyle” şeklinde konuştu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde polisin önlem aldığı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine İmamoğlu, “Emniyetin ne amaçla önlem aldığı konusunda bize bilgi verilmedi. Kucaklayarak, alkışlayarak Saraçhane'deki görevimize gideceğiz” dedi.