İmamoğlu: Bununla uğraşan kim varsa, benim yol arkadaşım değildir

İstanbul Sultanbeyli ve çevre ilçelere hizmet verecek Battalgazi Mahallesi İtfaiye İstasyonu düzenlenen törenle hizmete girdi.

Açılış programında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara, yangınlara ve afet noktalarına ulaşma konusunda itfaiyeye yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

İmamoğlu, kurallara uymayanların mutlaka gerekli mercilere şikayet edilmesini istedi.

"MEVZULARI KONUŞUP, KONUŞTURAN MİLLETE İHANET EDER"

Konuşmasında parti içi tartışmalara da değinen İmamoğlu, herkesin millete karşı sorumluluğu bulunduğunu, bu sebeple hizmete koşmak zorunda olduğunu kaydederek partililere şöyle seslendi:

"Zaman önümüzdeki sürece dair en iyi şekilde hazırlanma zamanıdır. Zaman milletin sorunlarını konuşmaya ve o sorunlara çözüm bulmayı bize emreden bir zamandır. Zaman hele hele aynı odada, aynı mekanda, aynı çatı altında siyaset yapan insanların 'Sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma dokundun, yüzüme sert baktın' deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım değildir. Mevzuları konuşup, konuşturan, geceyi, gündüzü meşgul eden meseleymiş gibi bu mesele üstünde tepinen kim var ise hem bu millete ihanet eder hem de başkomutan Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet eder. Bu kadar net?"

Siyasi partilerin millete hizmet için bir araç olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Layık olmaya çalıştığım partimin bir araç olduğunu bilirim. Memleketime ve milletime layık olma gayreti için hiç kimseyi tanımam." dedi.

