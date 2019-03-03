Seçim çalışmalarına Silivri'de devam eden İmamoğlu, Silivri Mega Saray'da, STK'lar, bazı dernek, meslek odası temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.



Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerine gidilirken bir şeyler anlattıklarını ifade ederek, "Daha güzel bir İstanbul, daha güzel bir Silivri için çalışmalar yürütüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda Bağcılar'ı, Esenler'i, Sultanbeyli'yi nasıl mutlu ederim onun için çalışacağım" dedi.



"Köprü yapmak mı başarı? Tünel yapmak mı başarı?" şeklinde soran İmamoğlu, "Ben bu hizmetleri milletin cebindeki parayı koruyarak yaparım. Dolayısıyla sizi 19. yüzyılın aklıyla yönetmek haksızlıktır. Biz 21. yüzyıldayız. Bu kadar zeki bir şehre, güzel çevre vereceksiniz. Çocukların geleceğe umutla bakmaları için iyi bir eğitim almalarını sağlayacaksınız" ifadelerini kullandı.



İmamoğlu daha sonra, Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'nde üreticilerle bir ara geldi.



Silivri sahilinde vatandaşlarla buluşan İmamoğlu, daha sonra Selimpaşa'da pazar ziyaretinde bulundu.



İmamoğlu'na, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, CHP İlçe Başkanı Suna Göçengil ve İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı Ozan Ersaraç eşlik etti.

