İmamoğlu davası 30 Kasım'a ertelendi

Mahkeme; savunmasını yapan 6 sanığın duruşmalara katılmama talebini kabul etti, İmamoğlu'nun ise gelecek celse hazır edilmesine karar verdi.



Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na kamu zararı olup olmadığının sorulmasına karar veren hakim duruşmayı 30 Kasım'a erteledi.



İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin ''ihaleye fesat karıştırma'' suçundan yedişer yıla kadar hapsi isteniyor. Sanıklar için ayrıca siyasi yasak da talep ediliyor.

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