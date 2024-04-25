İmamoğlu davasında erteleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava 31 Mayıs'a ertelendi.

İmamoğlu davasında erteleme

Başkanı ’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 29 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen bir ihalede kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia ediliyor.

İddianamede, İmamoğlu için "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın üçüncü duruşması görüldü.

Mahkeme, bilirkişi raporuna yönelik itirazların bir sonraki celse dinlenmesine karar vererek duruşmayı 31 Mayıs'a erteledi.

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