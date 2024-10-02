İmamoğlu davasında erteleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı iken "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla açılan davanın duruşmasına devam edildi.



Büyükçekmece Adliyesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklardan Hasan Çetin hazır bulunurken CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Hukuk İşleri Başkanı Gül Çiftçi, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ile çok sayıda CHP’li belediye başkanı da destek amacıyla duruşma salonunda hazır bulundu.



Duruşma 20 Kasım’a ertelendi.



3 YILDAN 7 YILA KADAR HAPİS CEZASI



İçişleri Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine açılan davada İmamoğlu ve diğer sanıklar için 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Savcılık davada, İmamoğlu için siyasi yasak anlamına gelen ''belli haklardan yoksun bırakılma'' cezası da talep ediyor.

