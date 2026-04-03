İmamoğlu davasında "hakim özür diledi" iddialarına yalanlama

Adalet Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin olarak bir hakimin 'Özür dilerim, tutuklamak zorundayım.' dediği ve delilsiz şekilde tutuklama kararı verdiği" yönündeki iddiaları yalanladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin olarak bir hakimin 'Özür dilerim, tutuklamak zorundayım.' dediği ve delilsiz şekilde tutuklama kararı verdiği yönünde dolaşıma sokulan haber ve iddialar kapsamında kamuoyunun aydınlatılması bakımından açıklama yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Söz konusu haberlerin, adli makamların yürüttüğü soruşturmaları itibarsızlaştırmaya, adil yargılamayı etkilemeye yönelik maksatlı ve gerçeğe aykırı yayınlar olduğu ve dezenformasyon içerdiği tespit edilmiştir. Halkı yanıltma ve kamu barışını bozma saikiyle gerçeğe aykırı bilgilerin paylaşılması, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında suç teşkil etmektedir."