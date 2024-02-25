İmamoğlu: Davet İBB Başkanlığı protokolüne geliyor

''NEZAKETLİ BİRİYSE EN AZINDAN ÇIKIP ÖZÜR DİLEMESİ GEREKİR''



Ekrem İmamoğlu şöyle devam etti:



''Benim için kendi kendine davet uyduruyor diyen bu acemi adaya bunu posta ile yollayacağım, utanır mı bilmem. Fatih Belediye Başkanı'na suç atıp kaçar. Şimdi herkes bu daveti gördü. Çok net bunu anladı. Artık ne yapılması lazım? Nezaketli biriyse en azından çıkıp özür dilemesi gerekir. Bir şey daha söyleyeyim henüz geç değil. Ben buradan tekrar edeyim, ister Fatih Belediyesi, ister Ulaştırma Bakanı, ister Cumhurbaşkanı tarafından tarafıma davet yenilenirse ben bu hattın açılışına yine gideceğim. Yine katılırım sorun yok. İstanbul’da devletimizin bir açılışına katılmak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir vazifesidir. İstanbul’da bir açılışa İBB Başkanı'nı davet etmek de vazifedir. O cumhurbaşkanlığı koltuğu da bu milletin, o bakanın koltuğu da bu milletin, bu belediye başkanının koltuğu da bu milletin.''

BAKAN URALOĞLU: DERDİMİZ İSTANBUL'A HİZMET OLMALI



Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bizim gündemimize oturacak bir konu değil. Kim hangi törene nasıl katılacak, hangi sırada oturacak, hangi sırada konuşacak bizim derdimiz o değil. Derdimiz İstanbul'a hizmet etmek olmalı." dedi.

FATİH BELEDİYE BAŞKANI TURAN: BAKANLIĞIMIZ ZATEN AÇIKLAMA YAPTI VE DAVET GİTMEDİĞİNİ SÖYLEDİ



Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ise, “Bakanlığımız zaten açıklama yaptı ve davet gitmediğini söyledi. Biz de İstanbul’da Fatih’te bir açılış yapılıyor. Devlet işleyişinde bir açılış yapıldığında, biz bütün herkese bir bilgi mahiyetinde duyuruyoruz. Meselemiz açılış ya da kapanış değil. Sayın Başkan'ın da derdi, davet almak, davet edilmek ya da edilmemek değil.” ifadelerini kullandı.

