İmamoğlu, "Değişime davet" manifestosu yayımlayacak

Ankara'da gözler, CHP'de değişim tartışmasını başlatan isim
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yayımlayacağı manifestoya çevrildi.
İmamoğlu'nun, "Değişime davet" adını taşıyan manifestosunu bu hafta yayımlaması bekleniyor.
İmamoğlu'nun kurmaylarını da kamuoyuna tanıtacağı belirtiliyor.
Edinilen bilgilere göre manifestoyla aynı ismi taşıyan bir internet sitesi de kurularak CHP'de değişim isteyen partililerin görüş ve önerileri alınacak.
İmamoğlu: "Benim aday olduğum tek şey var. Ülkemizde, aynen İstanbul'da olduğu gibi, büyük bir değişim."
TANJU ÖZCAN'IN YÜRÜŞÜ
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Ankara'ya yürüyüşü de bugün başlıyor.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine karşı adil davranmadığını öne sürerek, istifa etmesi, olağanüstü kurultay çağrısı yapması ve aday olmaması halinde Ankara'ya düzenleyeceği yürüyüşten vazgeçeceğini açıklamıştı.
İYİ PARTİ'NİN A TAKIMI
Ankara'da gözler bir yandan da İYİ Parti'nin yeni A takımında.
24 Haziran'da Kurultayını gerçekleştiren İYİ Parti, yeni Genel İdare Kurulu'nu Salı günü toplayacak.
O toplantıda yeni başkanlık divanı üyeleri belirlenecek.
Yeni Başkanlık Divanı'nda Eski MHP'li Oktay Vural ile Alparslan Türkeş'in kızı Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş'in de yer alabileceği belirtiliyor.
Yeni dönemde divandaki isim sayasının artabileceği de kuılislerde konuşuluyor.
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