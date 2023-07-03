İmamoğlu, "Değişime evet" manifestosu yayımlayacak

Ankara'nın yeni haftada siyasi gündemi oldukça yoğun. CHP'de seçim sonrası değişim tartışması başlatan isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu hafta yeni bir adım atacak. İmamoğlu, "Değişime davet" adıyla bir manifesto yayımlayacak. İYİ Parti ise yarın yeni A Takımı'nı belirleyecek.

İmamoğlu, "Değişime evet" manifestosu yayımlayacak

Ankara'da gözler, CHP'de değişim tartışmasını başlatan isim
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yayımlayacağı manifestoya çevrildi.

İmamoğlu'nun, "Değişime davet" adını taşıyan manifestosunu bu hafta yayımlaması bekleniyor.

İmamoğlu'nun kurmaylarını da kamuoyuna tanıtacağı belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre manifestoyla aynı ismi taşıyan bir internet sitesi de kurularak CHP'de değişim isteyen partililerin görüş ve önerileri alınacak.

İmamoğlu: "Benim aday olduğum tek şey var. Ülkemizde, aynen İstanbul'da olduğu gibi, büyük bir değişim."

TANJU ÖZCAN'IN YÜRÜŞÜ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Ankara'ya yürüyüşü de bugün başlıyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine karşı adil davranmadığını öne sürerek, istifa etmesi, olağanüstü kurultay çağrısı yapması ve aday olmaması halinde Ankara'ya düzenleyeceği yürüyüşten vazgeçeceğini açıklamıştı.

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı

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İYİ PARTİ'NİN A TAKIMI

Ankara'da gözler bir yandan da İYİ Parti'nin yeni A takımında.

24 Haziran'da Kurultayını gerçekleştiren İYİ Parti, yeni Genel İdare Kurulu'nu Salı günü toplayacak.

O toplantıda yeni başkanlık divanı üyeleri belirlenecek.

Yeni Başkanlık Divanı'nda Eski MHP'li Oktay Vural ile Alparslan Türkeş'in kızı Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş'in de yer alabileceği belirtiliyor.

Yeni dönemde divandaki isim sayasının artabileceği de kuılislerde konuşuluyor.

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