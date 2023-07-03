İmamoğlu, "Değişime evet" manifestosu yayımlayacak

Ankara'da gözler, CHP'de değişim tartışmasını başlatan isim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yayımlayacağı manifestoya çevrildi.

İmamoğlu'nun, "Değişime davet" adını taşıyan manifestosunu bu hafta yayımlaması bekleniyor.



İmamoğlu'nun kurmaylarını da kamuoyuna tanıtacağı belirtiliyor.



Edinilen bilgilere göre manifestoyla aynı ismi taşıyan bir internet sitesi de kurularak CHP'de değişim isteyen partililerin görüş ve önerileri alınacak.

