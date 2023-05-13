İmamoğlu: Devletimin memuruna, bürokratına, polisine, askerine güveniyoruz

İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa’yı ziyaret etti.

İmamoğlu, Yeni Mahalle Metro İstasyonu çevresine kurulan sahnede konuşma gerçekleştirdi.



"YARIN MİLLİ GÖREV GÜNÜDÜR, MİLLİ SORUMLULUK GÜNÜDÜR"



Ekrem İmamoğlu, "Ben buradan devletimin sandıktaki başkanlarına, ilçe seçim başkanlarına, il seçim başkanlarına Yüksek Seçim Kurulu üyelerine ve özellikle güvenlik güçlerimize bütün memurlarıma, bütün bürokratlarıma sesleniyorum. Bir kişinin gönlüne girmenin hiç bir kıymeti yoktur. Milletin gönlüne girmektir esas olan ve görevinizi layıkıyla yerine getirip milletin namusu olan oyuna zeval getirmeden, o oyların tek tek sayılacağına ve sizlerin de bu sürece sahip çıkacağına inanıyorum. Devletimin memuruna, bürokratına, polisine, askerine güveniyoruz. Dolayısıyla yarın milli görev günüdür, milli sorumluluk günüdür" dedi.



"OYUMU KULLANDIM EVİME GİDİYORUM YOK"



"Sonuna kadar hep birlikte vatandaşından görevlisine görevimizi yerine getireceğiz" ifadesini kullanan İmamoğlu, "Sonra da oyumu kullandım evime gidiyorum yok. Ben Ankara'da 13.Cumhurbaşkanımızla ve liderlerle seçimi takip edeceğim. Gerekli bilgilendirmeleri saat saat size yapacağız. Dakika dakika sizinle süreci takip edeceğiz. Sizden isteğimiz şu; şu güzel ay yıldızlı bayraklarımızla okulun önünde, sokağınızda, caddenizde, isteyen horon tepsin isteyen halayını çeksin. Yarını demokrasi bayramına çevirmeye hazır mıyız? Kararlı mıyız? Dostça, kardeşçe bir seçim ortamı. Onlar hala iftirayla uğraşıyorlar. Hala son dakika milleti birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Biz edebimizden biz ahlakımızdan zerre taviz vermeyeceğiz" İfadelerini kullandı.