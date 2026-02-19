İmamoğlu diploma kararına itiraz etti

"Yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle lisans diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptaline ilişkin karşı dava açmıştı.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nce görülen davada, itirazın oy birliğiyle reddine karar verilip taraflara tebliğ edilmişti.

İTİRAZ EDİLDİ

İmamoğlu’nun avukatları bu karara da itiraz etti.

Avukatlar, kararın durdurulması ve davanın kabulü talebiyle istinafa başvurdu.

Dosya, Bölge İdare Mahkemesi'nce incelenecek.

"BENDEN SAHTECİ ÇIKMAZ"

Geçen günlerde davanın 4'üncü duruşması görülmüştü.

Ekrem İmamoğlu "Benden her şeyi parçalasanız sahteci çıkmaz." diyerek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı idare mahkemesine açtığı davanın reddedilmesine ilişkin kararın kesinleşmesinin beklenmesine hükmederek duruşmayı 6 Temmuz'a erteledi.

DİPLOMANIN İPTAL SÜRECİ

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla CİMER'e 18 Eylül 2024'te başvuruda bulunuldu.

Bu ihbar üzerine 1 Ekim 2024'te savcılığa şikayet dilekçesi sunuldu.

Söz konusu şikayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden aldığı lisans diplomasının sahte olduğuna dair iddialar ve haberler üzerine şubat ayında soruşturma başlattı.

18 Mart 2025'te İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu 61'inci toplantısında, İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomalarının yokluk ve açık hata iddiasıyla iptal edilmesine karar verdi.

Bu gelişme üzerine 8 Temmuz 2025'te İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun resmi belgede sahtecilik iddiasıyla yargılanacağı iddianameyi kabul etti.

İmamoğlu'nun diploma bilgileri 5 Ağustos 2025'te İstanbul Üniversitesi'nin veri tabanından silindi ve e-Devlet'te de görünmez hale geldi.