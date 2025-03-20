İmamoğlu dosyasından ilk sızıntı: 5 milyonluk rüşvet pazarlığı iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.



Soruşturmada alınan tanık beyanına göre, İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı şüpheli Ertan Yıldız ve gözaltındaki şüpheli Süleyman Atik'in, "Bize 5 milyon euro verin, aksi taktirde AVM'ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı aldırırız." ifadeleriyle, AVM'nin sahiplerini tehdit ettikleri öne sürüldü.



Soruşturmada, rüşvet teklifinin kabul edilmemesinin ardından AVM'ye belediye tarafından 197 milyon lira para cezası kesildiği iddia edildi.



AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna ilişkin rapor alındığı iddiasına yer verilen soruşturmada, İdare Mahkemesinin söz konusu para cezasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiği, belediyenin ise para cezasını hukuksuz şekilde, rüşvet alamadığı için kestiği öne sürüldü.

