İmamoğlu eylemlerine ikinci iddianame: 139 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

BERKAY GEZGİN DE İDDİANAMEDE



İddianamede yer alan isimler arasında "Her şey çok güzel olacak." sloganıyla bilinen 22 yaşındaki Berkay Gezgin de var.



Protestolar sırasında kolluk kuvvetlerine taş ve yanıcı madde attığı ya da Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği öne sürülenlerin dosyaları ise ayrıldı.



İLK İDDİANAMEDE 74 ŞÜPHELİ VAR



İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik protestolarla ilgili ilk iddianame 28 Mart'ta hazırlanmış, 59'u tutuklu 74 kişi hakkında yine 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.