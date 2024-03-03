İmamoğlu: İBB sorumluluğundaki müzeleri 4,5 yılda 22'ye çıkardık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''Tarihi Mirasa Sahip Çıkan İstanbul'' programı kapsamında Haliç Tersanesi'nde İstanbul Sanat Müzesi'nin açılışını yaptı.

Restore edilen tarihi Haliç Tersanesi'nde hizmete açılan İstanbul Sanat Müzesinde; festival alanı, performans sanatları merkezi, çocuk sanat atölyesi ve restoranın yer aldığı aktarıldı.

Açılışı yapılan İstanbul Sanat Müzesi'nde İBB tarafından satın alınarak Türkiye'ye getirilen Bellini imzalı Fatih Sultan Mehmet'in portresinin de sergileneceği öğrenildi.

"ECDADIN YADİGARI BÖYLE KORUNMALIDIR"

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''Tersaneyi göreve geldiğimiz gün itibariyle başladığımız kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla tabiri caizse koruma altına aldık. Yeniden özellikle işlevlendirme sürecimizin ardından bugün itibariyle İstanbul sanat adıyla tersaneye kamusal bir yaşam merkezi işlevi kazandırdık. Haliç tersanesini artık tersane işlevinin yanında, ki bu özel bir durum; tersane işlevini de bırakmadan ve onu da yaşatarak sürdürecek, müze, performans sanatları merkezi, sergi ve çocuk atölye alanlarıyla restoran gibi sosyal mekanlarıyla da hizmet verecek şekilde İstanbulluların hizmetine açıyoruz.'' dedi.

''Ecdadın yadigarı açık ve net söylüyorum, işte böyle korunur, böyle korunmalıdır.'' diyen İmamoğlu şöyle devam etti:

''Fatih’in emaneti Haliç Tersanesi yaklaşık 600 yıllık bir denizcilik mirası. Bugüne ve geleceğe taşınarak korunacak. 15’inci yüzyılın sanat hamisi olan Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Haliç Tersanesi'nde kurulan İstanbul Sanat Müzesi eminim ki İstanbul'un en çok ziyaret edilen müzelerinden birisi olacaktır. Birbirinden kıymetli eserleri içeren bu serginin en özel eserlerinden biri de elbette Gentile Bellini'nin atölyesinde resmedilen ve 15. yüzyılda tarihli şekliyle Fatih Sultan Mehmet portresi. Her ne kadar bu portreyi satın alarak belediyemizin koleksiyonuna kattığımızdan ötürü biraz soruşturma geçirirsek de değerli bir iş olduğunun altını çizmek isterim.''