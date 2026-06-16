İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan iddiası. Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen bilirkişi raporlarında, yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada, parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığının tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Çalışmalarda, ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat şirketine söz konusu yapılarla ilgili "yapı kullanım izin belgesi (iskan)" düzenlendiği tespit edildi.

3 İLDE OPERASYON

İstanbul merkezli olarak Giresun ve Bursa illerini de kapsayan toplam 3 ilde, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Belediye çalışanları, inşaat firması ve yapı denetim firmasından 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan bir kişinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütüne yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında, Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir kısım parsellerde 2015 yılında 1 m2'lik alanlara Yapı Denetim Bilgi Formu düzenlendiği ve bu alanlarda yapılacak yapılar için Yapı Denetim firmalarının bu bilgi formlarına istinaden önceden belirlenerek akabinde 2022 - 2023 yıllarında yapılacak yapılara aktarıldığı ve İmamoğlu İnşaat isimli firma tarafından bir kısım projelerde faaliyet gösterecek Yapı Denetim firmalarının önceden belirlenerek ruhsata aykırı yapılar yapıldığı ve yapıların ruhsata aykırı olmasına rağmen bu Yapı Denetim firmaları tarafından muvazaalı bir şekilde ruhsata aykırılığın görmezden gelindiği iddialarına ilişkin olarak alınan bilirkişi raporları doğrultusunda, Resmi Belgede Sahtecilik, İmar Kirliliğine Neden Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık suçları açısından 28 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 27’si İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alınmış, bir şüpheli hakkında ise yurt dışında olması nedeniyle yakalama çalışmaları devam etmektedir.”