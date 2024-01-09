İmamoğlu: İstanbul odaklı bir seçim olsun

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataköy Baruthane açılış törenine katıldı.



31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde İstanbul'da yeniden aday olarak gösterilen İmamoğlu, tarihi bir yerel seçim arefesinde olduklarını belirterek "Burada bir siyasi kurumun bir ittifakın adayı ile ilgili söyleyeceğim tek şey şu; umuyorum gayet nezaketli, İstanbul odaklı, icraat yapılan, yapılamayan üzerine kurulu bir süreçle yorumlanan bir seçim olsun. Temennimiz bu." dedi.

"KURUM DA BUNU EN İYİ BİLENLERDEN"



Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum içim "Nasıl İstanbul odaklı olduğumuzu en iyi kendi bilir." ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Biz aslında kurum, kuruluş ya da o kurumları temsil eden insanlarla farklı ortamlarda buluşmanın nezaketini, bir arada düşünmenin, bir arada konuşabilmenin önemini göstermiş bir yönetimiz. İstanbul'a aday olan sayın Kurum da bunu en iyi bilenlerden biri. İstanbul'a dair kurduğumuz masalarda, ortamlarda nasıl İstanbul odaklı olduğumuzu, soruna çözüm odaklı olduğumuzu kendileri çok iyi bilirler. Hep arayışımız aslında aynı masada İstanbul'a çözümler bulmak olmuştur. Bunlar nasıl sonuçlanmıştır? Bunu zaman içerisinde derinlemesine konuşuruz, tartışırız." diye konuştu.



"Centilmence olmayan usul ve üsluplarla hareket edildiğinde de elbette gerektiği yerde ben ya da başka yol cevaplarını verirler." değerlendirmesinde bulunan İmamoğlu, "Bu dönemde odağımız 16 milyon insan olacak." dedi.

