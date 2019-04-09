CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Ekrem İmamoğlu basın toplantısı düzenledi.

İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları;

16 milyon insana hizmet edeceğiz diyoruz. Yeni döneme bir an önce başlayalım diyoruz. Anlıyorum rakibimizin adına bu süreci yönetenler AK Parti içerisinde süreci yönetenlerin ve acaba koltuğum ne olacak diyenleri de anlıyorum. Uluslararası platformda itibarımızı zedeliyorlar. Başarısız olduğunuzu anlıyoruz, yarın birbirinizi teselli edersiniz ama İstanbul'un kaderiyle oynamayın. İstanbul'a kaybettirilen zamanın bedeli ağır olur. Kişiler gelir geçer, kurumlar kalır. Kişilerin şahsi bekalarının hiçbir önemi yoktur.

AK Partili hemşerilerime de sarılmak istiyorum. O hemşerilerimi tüm değerleriyle kucaklayacağımı burdan duyurmak istiyorum. Görecekler daha saygın, adamcılığın olmadığı, hizmetin karşılığının sorulmadığı bir dönemi onlara yaşatacağız. Daha saygın bir dönem yaşattıracağız. İstanbul'da hizmet döneminin başlatılmasını istiyorum. YSK'nın süreci en hızlı bir şekilde sonlandıracağını ümit ediyorum.

Ekrem İmamoğlu gazetecilerin sorularını da yanıtladı;

SEÇİMLERDE USULSÜZLÜK İDDİALARI

Seçimden önce birçok şüphe, birçok tereddütle bizim seçime girdiğimiz doğru ama topluma sıfır tereddüt, sıfır şüphe veren kurumları hatırlatayım size önce YSK sonra AK Parti. Bu konuyla ilgili birçok ilde başvuru belgeleri elimizde. Bizim seçim sürecinde yaptığımız tek şey: Duyarlı bir seçim ortamı yapmak.

Ne olduysa seçim günü kendilerinin emin olduğu bu süreçten niçin suçluyu ararken aynaya bakmıyorlar anlamış değilim. Aynaya baksınlar kendileri hakkında suç duyurusunda bulunsunlar. Benim aklımın ucuna bile gelmeyecek hususlarda tespit etme konusunda başarıları var. Biz olaya sadece şöyle bakarız; Vatandaşımız gelmiştir, oyunu atmıştır bunlar da tutanağa geçirilmiştir. Biz sandık görevlilerine dedik ki gelen kişinin kimliğine bak, sayarken dikkat et. Sandık kurulu başkanlarını ve başkan yardımcılarını atıyorlar, kendi parti temsilcileri var. Biz orda azınlığız. Tutanağı tutan onlar, kaybettik diye her şeyi didik didik edelim. Üç beş acemi seçimi kaybetmeyi, kendi koltuklarını kaybetmekten öte görenleri daha tecrübeli kişilerin uyarmasını temenni ediyorum.

Akıl tutulması yaşamasınlar. Bu seçimi sadece biz takip etmiyoruz bütün dünya takip ediyor. 145 yıldır biz demokrasi için mücadele ediyoruz, çok büyük hataları memleket kaldıramaz. Ben aklı selim insanları göreve çağırıyorum. İşin suyunu çıkarmasınlar, bu seçimin sonucu belli. Seçimin sonucunu sokak da kabul etmiş durumda. Maç yaparsınız mızıkçı rakibiniz vardır ya, yani bu saat itibariyle VAR sistemi kabul etti, hakem golü verdi, her iki takımın taraftarı da kabul etti ortada bir iki tane oyuncu mızıkçılık yapıyor.

SEÇİM YENİLEME TARTIŞMASI

Bazı şeyleri anlayamıyorum, o zaman her iki ayda biz seçim yapalım. Beş senede yedi seçim oldu, çocuklar bile parti isimlerini biliyor. Bazı sözleri kulağım duymuyor, duymak da istemiyorum.

GÖZLER YSK'DA