İmamoğlu: İstinaf Mahkemesi ceza verirse millet ayağa kalkar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 5 yıl siyasi yasak cezası aldığı davayı değerlendirdi. İmamoğlu, "İstinaf Mahkemesi ceza verirse millet ayağa kalkar." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: İstinaf Mahkemesi ceza verirse millet ayağa kalkar

İstanbul Büyükşehir Belediye () Başkanı yargılandığı davaya dair açıklamalarda bulundu.

Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 5 yıl siyasi yasak cezası aldığı İstinaf Mahkemesi'ne taşınan dava için cezanın onanması halinde milletin ayağa kalkacağını ve iktidarın yargıtay aşamasını göremeyeceğini iddia etti.

Kararın bir an önce verilmesi gerektiğine değinen İmamoğlu, davanın demokrasiyi ve Cumhuriyeti zedelediğini de söyledi.

Ekrem İmamoğlu'na 2019 yerel seçimleri sürecinde bazı YSK üyelerine "ahmak" dediği iddiasıyla dava açılmıştı.

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