İmamoğlu: Kemal Kılıçdaroğlu'na sonsuz güveniyoruz

İBB, deprem sırasında ve sonrasında kullanılabilecek lojistik merkezini Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde açtı.

Cebeci Lojistik Merkezi'nin açılışına Ekrem İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel katıldı.

Açılış için düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, "Bir nefer olarak söylüyorum ki; o güne kadar durmak yok, dinlenmek yok. Biz, çok kıymetli genel başkanım, cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sonsuz güveniyoruz." dedi.

"BİNALARIN VARLIĞI BİR KADER DEĞİLDİR"

Öte yandan depreme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İBB Başkanı, "Deprem bir kaderdir ama insanlarımızı öldüren binaların varlığı, bir kader değildir." diye konuştu.

Cebeci Lojistik Merkezi'nin deprem anı ve sonrası için lojistik merkez olarak kullanılacağını ve deprem tecrübelerinden dolayı daha güçlü bir stratejiyi hedeflediklerini dile getiren İmamoğlu, "Kurumumuz içinde yeniliklerle beraber önemli bir misyon olacak." sözlerini dile getirdi.