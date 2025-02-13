İmamoğlu: Mansur Yavaş aday değil

İmamoğlu, Dünya Radyo Günü'nde, farklı kurumlarda görev yapan radyocularla bir araya geldi. Değerlendirme konuşmasının ardından radyoculardan gelen soruları cevaplayan İmamoğlu, "23 Mart'ta ön seçim olacak cumhurbaşkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Aday mısınız? Mansur Bey aday olabilir mi? Olmayacağını söylüyorlar ama tam da bilmiyoruz sizin o toplantıdan ne çıktığını. Bir de başka adaylar var mı" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Çok değerli bir buluşma yaptık. Her aşamasını parti içi süreçlerimizle yönetiyoruz. Gazeteci birkaç arkadaşımızla da dün, bugün görüştüğümüz için, ifade ettiğim şeylerin aynılarını da burada da ifade edebilirim. Sonuçta Mansur Bey’in farklı bir bakışı var. ‘Bugün erken. Adaylık için erken. Dolayısıyla ön seçim de erken’ diye bir bakışı var. Dolayısıyla bu koşullarda aday olmayı düşünmediğini ifade etti."

İmamoğlu, serecin netleştiğini ve ayrıntılarının açıklanması aşamasına geçildiğini belirtirken şöyle konuştu:

"Demek oluyor ki, sürecin detayları muhtemelen bu hafta sonu açıklanır, kamuoyuyla paylaşılır. Önümüzdeki hafta da yol haritamız belli olur. Ben, Türkiye için çok önemli fırsatlar barındıran bir yola, cesaretle partimizin adım attığını düşünüyorum. Bu bir demokrasi devrimidir. Dünyada çok azdır. Ülkemizde ilk kez bir cumhurbaşkanı adayını, partinin üyeleri belirleyecektir. Geç, erken tartışmasına da ben katılmıyorum. Koşullara, zamana, zamanın ruhuna göre bu değişebilir."