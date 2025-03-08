İmamoğlu: Milletin vicdanına güveniyorum

İzmir'de Cumhurbaşkanlığı çalışmalarını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamalarda bulundu.



İBB Başkanı hakkında devam eden davaların Cumhurbaşkanlığı adaylığına engel çıkarıp çıkarmayacağı sorusunu yanıtladı.



"Yaklaşık 6 buçuk yıldır zor olmayan bir anı hatırlamıyorum. şu an giderek zorlaşıyor süreç." diye konuşan İmamoğlu, "Geleceğe bu kadar umutsuz ve karamsar bakan bir toplumun yaşadığı bugünlerin sorumlusu olan bir avuç insanın, bana yaşatacağı zorlukların benim bünyemde, ruhumda, vücudumda, saçımın telini bile titretecek kadar gücü yok." dedi.

"TEDBİR ALACAĞIZ"



Tedbir alacaklarına vurgu yapan İmamoğlu, "Tedbir konusunda yoğun çalışacağız. Bu tedbirin en büyük güç kaynağı da halkımız." ifadelerini kullandı.



Halkı bilgilendireceklerine de vurgu yapan İmamoğlu, "Ben Türk toplumunun vicdanına adaletine haksızlığa zulme karşı duruşuna yürekten inanıyorum." diye konuştu.



İmamoğlu, şöyle devam etti:



"Dünyada nadir milletlerde böyle bir duruş vardır. En güçlü duruşa sahip milletin yüce Türk milleti olduğuna inanıyorum. O duygularla çok cesur şekilde yolumuza devam ediyoruz."

