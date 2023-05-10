İmamoğlu mitingine saldırı soruşturmasında gözaltına alınan 9 kişi serbest

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’daki konuşması sırasında çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, 8’i adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı. Daha önce gözaltına alınan 15 kişi de serbest kalmıştı.

İmamoğlu mitingine saldırı soruşturmasında gözaltına alınan 9 kişi serbest
İmamoğlu'nun mitingine saldırı soruşturmasında bir uzman çavuşa gözaltı

İmamoğlu'nun mitingine saldırı soruşturmasında bir uzman çavuşa gözaltı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun 7 Mayıs akşamı Erzurum Kent Meydanı’nda yaptığı konuşması sırasında kalabalık bir grup tarafından taşlı yapıldı.

Çıkan olaylarda İmamoğlu’nun içinde bulunduğu otobüsün camları kırıldı, 17 kişi de atılan taş ve pet şişelerin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Bir gün sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyip,16 kişiyi tespit etti. Şüphelilerden 15’i gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i savcılık ifadesinin ardından, diğerleri ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ekrem İmamoğlu'na Erzurum mitinginde taşlı saldırı | Siyasilerden art arda tepkiler

Ekrem İmamoğlu'na Erzurum mitinginde taşlı saldırı | Siyasilerden art arda tepkiler

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9 ŞÜPHELİ DAHA

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında kamera kayıtları sonrası olayla ilgili 9 şüpheli daha tespit edildi.

Polis, dün de 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan 9 şüpheliden 1'i savcılık sonrası, 8'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya karıştığı tespit edilen 1 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

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