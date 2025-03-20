İmamoğlu neyle suçlanıyor, gözaltına alınanlar kimler?

İmamoğlu ile birlikte gözaltına kişiler, belediye, inşaat firması ve reklam ajansı çalışanları. Belediyeye ait Medya A.Ş. ile çalışan reklam firmalarının sahip ve yöneticilerinin çoğu gözaltında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı kararı sonrasında yaptığı açıklamada, iki dosyaya işaret etti. Bu dosyalardan ilki, terör örgütü üyelerini işe alma, diğeri ise belediye ihaleleriyle ilgili. Bu dosyada 7 şüpheli bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yapılan ilk açıklamada, "terör örtüyle ilişki" suçlaması yönetildi. Bu soruşturma kapsamında özetle şu suçlamalara yer verildi:



"- Ekrem İmamoğlu'nun kent uzlaşısı temelinde terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) çatı yapılanmasıyla ittifak yapıldığına dair tespitlerin terör örgütüne müzahir medya tarafından duyuruldu



- İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat, Şişli Belediye Başkanı Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Çalışkan, PKK/KCK terör örgütünün ideolojik alan yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen firari şüpheli A.B. ve A.B.'nin sahibi olduğu Spectrum House çalışanı H.A. ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir iştirak halinde "Kent Uzlaşısı" faaliyetinin içerisinde yer aldı



- İmamoğlu, diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin arttırılması amacını taşıyan kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledi"

İmamoğlu, hakkındaki ikinci soruşturma, yolsuzluk ve rüşvet gibi suçlamaları içeriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu suçlamayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

- İş adamlarını para vermeye zorlamak, bazılarıyla ortak hareket ederek, haksız kazanç sağlamak, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan gelir elde etmek,



- Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan Meyda A.Ş ve Kültür A.Ş.'nin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler verdirmek,



- Birçok iş yerinden rüşvet talep etmek, kabul etmeyen mağdurlar hakkında Belediye Encümenlerinden aldırılan kararla zorla para almaya çalışmak,



- MEDYA A.Ş, KÜLTÜR AŞ., KİPTAŞ ve İSFALT firmalarından ihale alan örgüt üyelerinin belediyeden aldıkları ilk avans ödemeleri ile ya örgüt lideri İmamoğlu'na ait inşaatlara para aktarmak"

ŞÜPHELİLERİN ÇOĞU BELEDİYE ÇALIŞANI

Rüşvetle ilgili dosya nedeniyle göz altına alınanların çoğu, belediyenin Kültür A.Ş ve Medya A.Ş isimli şirketlerinin çalışanları, bu iki şirketle iş yapan açık hava reklam işiyle ilgilenen şirketlerin yöneticileri. Bu kişilerin gözaltına alınma gerekçeleri ayrıntılı olarak açıklanmadı ve çoğunun neyle suçlandığı şu an bilinmiyor. Şüphelilerin kim olduğuna ve şirketlerine yakından bakalım;

Tuncay Yılmaz

İmamoğlu İnşaat Şirketi’nin genel müdürü. “CHP kurultayı öncesi delegelere rüşvet dağıtıldı” haberlerinde iddialara hedef olmuştu.



Fatih Keleş



İBB Spor Kulübü’nün başkanı. Keleş’in ismi de kurultayda rüşvet iddialarında geçmişti. "Para sayma" olayı adı verilen CHP'ye İstanbul'da bina alımı işinde, paraları ofise taşıdığını söylemişti.

Emrah Bağdatlı



Eski kameramanan. Yapımcı, yapım şirketi sahibi. Basın sektöründe çalıştı, kameraman olarak görev yaptı. Şimdi Yapım isimli şirketin sahibi. Bağdatlı’nın Şimdi Yapım ve Değişik Hikayeler İçerik Tasarım Prodüksiyon şirketleri üzerinden İBB’den çeşitli ihaleler aldığı ileri sürülmüştü.Bağdatlı'nın KİPTAŞ ve Kültür AŞ'den birçok ihale aldığı, kendi yanında çalışan yaklaşık 35 kişinin üzerine de reklam firması kurup ihaleler aldığı, bu şirketlerin birçoğunun aynı adreslerde olduğu, aynı dosyalara fiyat teklifi verdikleri ileri sürülüyor.



Mustafa Nihat Sütlaş



Reklam İstanbul isimli şirketin ortaklarından



Murat Kapki



Murat Kapki, ADVERTCITY şirketinde Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı. Çıkan bazı haberlerde bu şirketin İBB’den üstgeçitlere verilen reklam alanlarının ihalelerini aldığı iddia edildi.



Hüseyin Köksal



İş insanı. Karsal Örme firmasının yönetim kurulu başkanı.



Adem Soytekin



Asoy İnşaat şirketinin yönetim kurulu başkanı. Asoy İnşaat’ın İBB’den 15 kreş, Silivri’de bin 500 konutluk KİPTAŞ ve bazı genel cadde yenileme ihalelerini aldığı iddia edilmişti.



Ali Nuhoğlu



Nuhoğlu İnşaat’ın da içinde yer aldığı Nuhoğlu Holding’in yönetim kurulu başkanı. İmamoğlu'nun mal beyanın da yer almayan bazı villaları, düşük bedelle bu şirketten satın aldığı iddia edilmişti.



Ertan Yıldız



Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı. Aynı zamanda belediye meclis üyesi. Mecliste “İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu”nda başkan olarak görev yapıyor. İstanbul Yönetim Ajansı’nda yönetim kurulu başkanlığı görevi de bulunuyor.



Ali Gül



Gül İnşaat’ın sahibi. Büyükçekmece Belediyesi’nde yosuzluk soruşturmasında Ali Gül ile birlikte 8 kişi tutuklanmış, daha sonra serbest kalmıştı.



Zafer Gül



İş insanı. Gül İnşaat’ın yönetimde kardeşi Ali Gül’le birlikte yer alıyor.



Serdal Taşkın



İBB KÜLTÜR AŞ eski Genel Müdürü.



Barış Kılıç



KÜLTÜR AŞ Plan ve Organizasyon müdürü.



Servet Yıldırım



Karsal Örme firması yönetim kurulu başkanı Hüseyin Köksal’ın şoförü.



Mehmet Erdoğan



İBB Spor İstanbul’da satın alma müdürü.



Ömür Yılmaz



OMR Organizasyon şirketinin sahibi.



Merthan Açıl



Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’nın kardeşi Kübra Subaşı ile evli. İddialara göre Merthan Açıl, Creative Media ismindeki reklam şirketiyle Kültür AŞ’den çeşitli ihaleler aldı.



Erhan Uslu



Üç D Tanıtım Reklam Turizm Organizasyon ve Otomotiv Ticaret AŞ’nin sahibi.



Hakan Atınç Dayıgil



Hakan Atınç Dayıgil, Üç D Tanıtım Reklam Turizm Organizasyon ve Otomotiv Ticaret AŞ’de görevli.



Vahit Doğan



İBB’ye bağlı Medya AŞ’de yönetim kurulu başkan vekili.



Fatoş Ayık



İBB’ye bağlı Medya AŞ’de yönetim kurulu üyesi.



Hüseyin Ekrem Fidan



Üçikibir Reklam Promosyon Organizasyon şirketinin sahibi.



Seda Hoşel Kiraz



Gözaltı listesinde yer alan Emrah Bağdatlı’nın da ortağı olduğu waytosay Değişik Hikayeler İçerik Tasarım Prodüksiyon şirketinin ortağı.



Sergen Kurt



SK PRODUCTION ORGANİZASYON şirketinin sahibi.



Ercan Saatçi



Müzisyen. Sahibi olduğu Saatçi Ajans ile İBB’den ihale aldığı iddia edilmişti.

Mehmet Muhittin Palazoğlu



Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün damadının ağabeyi. Vessen Yapı ve AdStation Reklamcılık şirketlerinin sahibi.



Furkan Remzi Ceylan



İstcon İnşaat Yatırım AŞ’nin ortağı.



Süleyman Atik



Otto Akıllı Şehircilik İstihdam ve Teknoloji Sistemleri şirketinin sahibi.



Birsen Şahin



İBB İletişim Koordinatörlüğü çalışanı.



Can Akın Çağlar



İBB Genel Sekreteri.



Cemal Ufuk Karakaya



İBB Genel Sekreter Yardımcısı.



Buğra Gökçe



İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı Başkanı.



Kaan Sürmegöz



İBB Emlak Dairesi Başkanı.



Bayram Taşkın



İBB Kentsel Tasarım Müdürü.



Ebru Yılmazlar



İBB’de mimar, eski Kentsel Tasarım Müdürü.



Gürkan Akgün



İBB Genel Sekreter Yardımcısı.



Murat Abbas



İBB Kültür AŞ Genel Müdürü.



Doğan Hamit Doğruer



İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı.



Halit Burak Atalan



Eski İBB Kültür AŞ İhale İşleri ve Satın Alma Müdürü.



Bilal Önver



İBB Kültür AŞ İhale İşleri ve Satın Alma Müdürü.



İlker Durademir



İBB Kültür AŞ Mali İşler Şefi.



İpek Elif Atayman



Eski İBB Medya AŞ Genel Müdürü.



İlknur Taşdelen



Eski Medya A.Ş Mali İşler Müdürü.



Onur Buğra Subaşı



Onur Buğra Subaşı’nın kurduğu Panoffect Medya AŞ’nin İBB’den ihale alan şirketler arasında yer aldığı belirtiliyordu.



Eyüp Subaşı – Gülşah Subaşı



Eyüp Subaşı ve eşi Gülşah Subaşı sahip oldukları Popüler Reklam Yayıncılık ile Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon şirketlerinin ihale aldıkları belirtiliyordu.



Ahmet Köksal



BVA Reklam AŞ’nin kurucusu.



Serhat Kapki



Murat Kapki’nin kardeşi. Fotoğrafçı olduğu belirtiliyor.



Yusuf İlbak / Ali İlbak / Murat İlbak / Mustafa İlbak



İlbak Holding’in sahipleri. Holding birçok faaliyet alanının yanı sıra Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama, PL Reklamcılık Ticaret Sanayi ve Üniversite Medya Pazarlama şirketleriyle açık hava reklamcılığı alanında faaliyette bulunuyor.



Umut Şenol



Eski İBB Meclis Üyesi. Karma isimli reklam şirketinin sahibi.



Cenk Ünalerzen



Gazeteci ve reklamcı. Şenol’un sahibi olduğu Karma Medya’da çalışıyor.



İrfan Karakaş



Reklamcılık sektöründeki Square Group eş başkanlığını yürüten ve açık hava reklamcılığı alanında uzman isimler arasında gösterilen İrfan Karakaş aynı grup altındaki Media Port’ta da yöneticilik yapıyordu.



Ahmet Taha Bilgin



Crea Ajans reklam şirketinin kurucusu.



Timur Delibaş



Vegavizyon Reklamcılık yönetici ortağı.



Alihan Aydın / Alper Aydın



Alihan Aydın Printtech, Alper Aydın Reklamarea CEO’su.



Necati Özkan



Öykü Dialogue International Ajans Başkanı. Reklamcı ve siyasi danışman. Kamuoyunda Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyalarını yürütmesi ve iletişim danışmanlığını yapmasıyla tanınıyor.



Serdar Haydanlı



4.5 Grup isimli şirketin sahibi.



Emin Ferhat Ertek



İYİ Parti İstanbul Siyasi İşler Başkanı. Ertek’e ait Lif Proje ve Danışmanlık Hizmetleri LTD şirketinin İBB’den ihale aldığına dair haberler yaklaşık iki yıl önce iktidara yakın medya organlarına yansımıştı.



Hasan Öçsoy



QuaraMedya isminde Bilboard Cephe Giydirme Dijital Baskı Merkezi olarak faaliyet gösteren reklam şirketinin kurucusu.



Adem Tuncay



İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürü.



Rauf Cem Istıranca



3K Organizasyon Reklam San. ve Tic. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı.



Ömer Gürsoy



Icon/Birlik Medya Yönetim Kurulu Başkanı.



Uğurhan Atma



Sarıyer Belediye Meclis Üyesi. Daha önceden Sarıyer’de CHP Gençlik Kolları Başkanlığı yapmıştı. Reklam İstanbul şirketinin sahibi.