İmamoğlu pankartına soruşturma | Özgür Özel: Niye astınız diyorlar, bakalım daha nerelere asacağız
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan "Free İmamoğlu" yazılı pankarta soruşturma kararını eleştirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği "Cadde10K-21K" koşusunun 10 kilometre parkurunda yarıştı.
Özel, Caddebostan sahil hattında düzenlenen koşu öncesi yaptığı açıklamada, koşuyu Ekrem İmamoğlu ve tutuklu arkadaşları için yaptıklarını belirtti.
Özgür Özel, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Ekrem İmamoğlu pankartı asılmasına ilişkin ise şunları söyledi:
"Dün birileri Ekrem başkanın posterlerinin asılmasını yasaklamışlardı. Biz de bunun hukuken zaten yalan yanlış bir şey olduğunu ifade etmiştik. Çünkü Ekrem başkan seçilmiş belediye başkanı, sadece iddia var. İddianame bile yok. Dün 4 milletvekili arkadaşımız bütün İstanbullular adına o afişi İstanbul'un en sembol mekanına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerine astı. Şimdi 'Niye astınız?' diyorlarmış? Şampiyon olan asmıyor mu? İstanbul'da 31 Mart seçimlerinin şampiyonu Ekrem İmamoğlu. Hiç hasetlenmesinler, sürprizlerimiz devam edecek mücadelemiz sürecek."
Özel, bayrak asılmasıyla ilgili başlatılan adli sürece ilişkin soruya "Cürmü kadar yer yakar. Ne yapacak adli işlem? Yapsın adli işlem. Beklesin daha bakalım nerelere asacağız. Ekrem başkan her yerde." yanıtını verdi.
NE OLMUŞTU?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekilleri Nimet Özdemir ve Ali Gökçek, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan; tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun silüeti bulunan "Free İmamoğlu" yazılı pankartı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asmıştı.
Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü görevlileri, müdahalede bulunarak, söz konusu pankartı indirmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.
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