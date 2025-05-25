İmamoğlu pankartına soruşturma | Özgür Özel: Niye astınız diyorlar, bakalım daha nerelere asacağız

Özgür Özel, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Ekrem İmamoğlu pankartı asılmasına ilişkin ise şunları söyledi:



"Dün birileri Ekrem başkanın posterlerinin asılmasını yasaklamışlardı. Biz de bunun hukuken zaten yalan yanlış bir şey olduğunu ifade etmiştik. Çünkü Ekrem başkan seçilmiş belediye başkanı, sadece iddia var. İddianame bile yok. Dün 4 milletvekili arkadaşımız bütün İstanbullular adına o afişi İstanbul'un en sembol mekanına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerine astı. Şimdi 'Niye astınız?' diyorlarmış? Şampiyon olan asmıyor mu? İstanbul'da 31 Mart seçimlerinin şampiyonu Ekrem İmamoğlu. Hiç hasetlenmesinler, sürprizlerimiz devam edecek mücadelemiz sürecek."

