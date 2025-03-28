İmamoğlu protestoları için ilk dava: 74 kişiye hapis istemi

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden ve eylemlere katılan 74 kişiye 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle ilk dava açıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde genel yaş ortalaması 20 ile 40 arasında değişen 74 şüpheli hakkında “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama” suçundan 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Ayrıca iddianamede kamuoyunda siyasi yasak olarak bilinen seçme seçilme hakkından yoksun bırakmanın da dahil olduğu “belli haklardan yoksun bırakılma” maddesi de her bir şüpheli yönünden istendi.

İddianamede İstanbul Valiliği’nin gün toplantı, gösteri ve yürüyüşleri yasakladığı hatırlatıldı. Bu karara uymayarak gösteri ve yürüyüşlere katılan 100 kişinin İstanbul TEM Şube tarafından tespit edildiği belirtildi.

