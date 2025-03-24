İmamoğlu protestolarında 215 gözaltı

Polis göstericilere biber gazı, plastik mermiyle müdahale etti. Eylemciler gazdan korunmak için belediye binasına girdi. 144 kişi gözaltına alındı.

Bazı göstericilerin kimliklerini tespit eden polis sabah saatlerinde belirlediği adreslere operasyon yaptı.

Toplamda 71 kişi "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla gözaltına alındı. 28 kişinin ise arandığı öğrenildi.

GÖZALTINDAKİLER ARASINDA 9 GAZETECİ DE VAR



Evlerinden gözaltına alınanlar arasında Foto Muhabiri Bülent Kılıç, Now TV Muhabiri Onur Tosun gibi 9 gazeteci var.