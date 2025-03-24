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İmamoğlu protestolarında 72 gözaltı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı protestolar ve sonrasında aralarında gazetecilerin de olduğu 72 kişi gözaltına alındı.

İmamoğlu protestolarında 72 gözaltı

'nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından protestolar devam ediyor.

Dün akşam Saraçhane'deki miting sonrasında, Bozdoğan Kemerleri'nin önünde, protestocularla güvenlik güçleri arasında olaylar çıktı.

Polis göstericilere biber gazı, plastik mermiyle müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu. Eylemciler gazdan korunmak için belediye binasına girdi.

Bazı göstericilerin kimliklerini tespit eden polis sabah saatlerinde belirlediği adreslere operasyon yaptı.

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Toplamda 72 kişi "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla gözaltına alındı. 27 kişinin ise arandığı öğrenildi.

GÖZALTINDAKİLER ARASINDA 9 GAZETECİ DE VAR

Gözaltına alınanlar arasında Foto Muhabiri Bülent Kılıç, Now TV Muhabiri Onur Tosun gibi 9 gazeteci var.

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Müdahale sırasında, protestoya gelenlerin o kargaşada kaybolan ayakkabıları da büyükşehir belediyesi önündeki bariyerlere ve ağaçlara asıldı.

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