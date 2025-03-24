İmamoğlu protestolarında 72 gözaltı

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından protestolar devam ediyor.

Dün akşam Saraçhane'deki miting sonrasında, Bozdoğan Kemerleri'nin önünde, protestocularla güvenlik güçleri arasında olaylar çıktı.

Polis göstericilere biber gazı, plastik mermiyle müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu. Eylemciler gazdan korunmak için belediye binasına girdi.

Bazı göstericilerin kimliklerini tespit eden polis sabah saatlerinde belirlediği adreslere operasyon yaptı.