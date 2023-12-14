İmamoğlu: Raylı sistem ağımız 2050 yılında 740 kilometreye çıkacak

Bu yıl 100'ncüsü İstanbul'da düzenlenen "Dünya Metrolar Zirvesi"ne 26 ülkeden 37 metro işletmesi katılıyor.



15 Aralık'ta sona erecek zirve kapsamında atölyeler ve oturumlar düzenlenecek. Misafir ülke temsilcileri raylı sistemlerini ziyaret edecek.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Dünya Metrolar Zirvesi"nde konuştu.

"RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI DEVAM EDECEK"



İstanbul'un dünyanın aynı anda en çok metro yapan şehri olduğunu söyleyen İmamoğlu, raylı sistemi yatırımların devam edeceğini belirtti.



İBB Başkanı, "Bugün kentimizdeki 328,7 kilometre olan raylı sistem ağı, umudumuz ve kararlılığımızla 2050 yılında yaklaşık 740 kilometreye çıkacak. 2024 yılı yatırım bütçemizin yaklaşık yüzde 40’ını raylı sistemlere ayırdık." dedi.