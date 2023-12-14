İmamoğlu: Raylı sistem ağımız 2050 yılında 740 kilometreye çıkacak

İstanbul, bu yıl 100'ncüsü düzenlenen "Dünya Metrolar Zirvesi"ne ev sahipliği yapıyor. Zirvenin açılış gününde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 328 kilometre olan raylı sistem ağının 2050 yılında 740 kilometreye çıkacağını duyurdu.

İmamoğlu: Raylı sistem ağımız 2050 yılında 740 kilometreye çıkacak

Bu yıl 100'ncüsü İstanbul'da düzenlenen "Dünya Metrolar Zirvesi"ne 26 ülkeden 37 işletmesi katılıyor.

15 Aralık'ta sona erecek zirve kapsamında atölyeler ve oturumlar düzenlenecek. Misafir ülke temsilcileri raylı sistemlerini ziyaret edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da "Dünya Metrolar Zirvesi"nde konuştu.

"RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI DEVAM EDECEK"

İstanbul'un dünyanın aynı anda en çok metro yapan şehri olduğunu söyleyen İmamoğlu, raylı sistemi yatırımların devam edeceğini belirtti.

Başkanı, "Bugün kentimizdeki 328,7 kilometre olan raylı sistem ağı, umudumuz ve kararlılığımızla 2050 yılında yaklaşık 740 kilometreye çıkacak. 2024 yılı yatırım bütçemizin yaklaşık yüzde 40’ını raylı sistemlere ayırdık." dedi.

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