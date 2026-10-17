İmamoğlu savunmasını tamamladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın 101. duruşması görüldü. 23 Mart 2025'te tutuklandıktan sonra İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu , 14 Ekim'de başladığı savunmasını bitirdi.

İmamoğlu, siyasi eleştirilerde bulunurken nasıl bir Türkiye hayal ettiğini anlattı; cezaevindeyken savunmasının yer aldığı bir kitap kaleme aldığını ancak bunun yayınlanmadığını söyledi:

"Yayınlanmayan kitabımın maketini getirdim. Bu kitabın içinde bomba yok, içinde bu dosya var. Size anlattığım şeyler bunun biraz daha kısaltılmışıdır. Dosyaya delil olarak konulmasını istiyorum. Delil olarak görmek isteyen delil olarak görsün. Dosyaya eklenmesini istiyorum. Allah büyük, millet şahittir, gelecek yakındır."

İmamoğlu, savunmasını şu şekilde sonlandırdı:

"Son sözü her zaman, daima millet söyledi, yine millet söyleyecek. Milletin o sözü Cumhuriyetin temelidir, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Biz Atatürk'ün öğrencileriyiz, Cumhuriyetin yılmaz bekçileriyiz, demokrasinin sonsuz savunucularıyız. Siz ne yaparsanız yapın, son sözü daima millet söyler, son hükmü daima ilahi adalet verir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, adalet kazanacak, demokrasi kazanacak, Cumhuriyet kazanacak, bu aziz millet kazanacak. Ben kendimi hiç kimseye değil, aziz milletime emanet ediyorum."

Duruşma, verilen aranın ardından İmamoğlu'nun çapraz sorgusuyla devam edecek.