İmamoğlu, Şimşek ve Uraloğlu ile görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

İmamoğlu Ankara'da gerçekleşen görüşmeler için Twitter hesabından açıklama yaparken "Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu’nu ziyaret ettim. Bakanlarımızla İstanbul’u ilgilendiren konularda bilgi paylaşımı yaptık. Nazik ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ederim." dedi.