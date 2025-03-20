İmamoğlu soruşturması: 261 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı operasyona ilişkin yaptıkları sosyal medya paylaşımları nedeniyle 261 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı. Polis, soruşturma kapsamında 37 şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da gözaltına alındığı soruşturma sürüyor.
Operasyona ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşımlar yaptıkları belirlenenlere yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı.
37 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlendiğini bildirdi. Yerlikaya bu hesapların yöneticisi olan 62 kişinin yurt dışında olduğunu söyledi.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığı isimleri belirlenen 37 kişiyi gözaltına aldı.
YERLİKAYA: PAYLAŞIMLARIN YÜZDE 34'Ü BOT HESAPLARDAN
Bakan Yerlikaya, soruşturma kapsamında şüpheli bulunan diğer isimleri yakalama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Twitter’da gözaltı işleminden sonra 18 milyondan fazla paylaşım yapıldığı bilgisini veren Bakan Yerlikaya, bu paylaşımların yüzde 34’nün bot hesaplar tarafından yapıldığını kaydetti.
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